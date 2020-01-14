«Зенит» вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы

Футбольный клуб «Зенит» занял 28-е место в списке самых доходных футбольных клубов Европы по итогам сезона-2018/19 согласно исследованию аудиторской компании Deloitte. По итогам сезона-2018/19 петербургский клуб заработал 180,4 млн евро.

Рейтинг возглавила испанская «Барселона», в активе которой по итогам сезона 840,8 млн и которой удалось потеснить с первого места мадридский «Реал» (757,3 млн). Третье место в рейтинге сохранил английский «Манчестер Юнайтед» (711,5 млн евро).

Впервые «Зенит» вошел в рейтинг самых доходных клубов Европы по итогам сезона-2014/15, оказавшись на 18-м месте с результатом 167,8 млн евро. Рекорд петербургской команды – 17-е место в сезоне-2015/16 (196,5 млн).

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблицы чемпионата России текущего сезона, набрав 45 очков в 19 матчах.



