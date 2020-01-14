Не день таксистов. Один из них разломал машину на Народного Ополчения, не пропустив скорую

Карета скорой помощи попала в ДТП 14 января на проспекте Народного Ополчения, 10, в Кировском районе Петербурга.

«Автомобиль такси сломался о скорую», – сообщил очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». Вид на место аварии сверху позволяет предположить серьёзное нарушение ПДД.

В пресс-службе городской скорой помощи «Фонтанке» пояснили, что в момент ДТП пациента в машине не было. Сотрудники службы «03» в результате аварии не пострадали.

Это как минимум третье ДТП с такси за день. Ночью на перекрёстке Заневского и Новочеркасского проспектов, по словам очевидцев, пострадал пассажир такси. Утром «корейская» авария с участием машины Uber затруднила движение на Красногвардейской площади.



