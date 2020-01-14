Строительство
Готовность ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» превысила 50%
ГК «Полис Групп»
Строительная готовность жилого комплекса «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» в Московском районе Петербурга составляет более 50%.
В настоящее время на объекте полностью завершены работы по монолитному каркасу здания, закончена кирпичная кладка стен, а также кровельные работы. На 40% выполнена установка окон. Строители приступили к отделке фасада.
Также продолжаются сантехнические, электромонтажные и вентиляционные работы.
Городской квартал «Полис на Московской» возводится в пешей доступности от ст. м. «Московская». На участке площадью более 17 тыс. кв. м будет построено около 30 тыс. кв. м жилья. Два корпуса высотой 11-12 этажей расположатся на закрытой охраняемой территории.
В составе комплекса для жильцов также предусмотрен встроенно-пристроенный детский сад на 75 мест – его помещение уже построено. А также подземный паркинг на 347 автомобилей. На первых этажах жилых корпусов есть коммерческие помещения.
В каждой квартире будет установлена автоматическая система сбора показаний счетчиков и система «Умный дом».
Всего в проекте 762 квартиры – от студий до 4-комнатных, в том числе с европланировками.
Плановый срок окончания строительства – IV квартал 2020 года.
Справка о компании ГК «Полис Групп»
ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте наш.дом.рф