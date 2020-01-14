Готовность ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» превысила 50%

ГК «Полис Групп»

Строительная готовность жилого комплекса «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» в Московском районе Петербурга составляет более 50%.

В настоящее время на объекте полностью завершены работы по монолитному каркасу здания, закончена кирпичная кладка стен, а также кровельные работы. На 40% выполнена установка окон. Строители приступили к отделке фасада.

Также продолжаются сантехнические, электромонтажные и вентиляционные работы.

Городской квартал «Полис на Московской» возводится в пешей доступности от ст. м. «Московская». На участке площадью более 17 тыс. кв. м будет построено около 30 тыс. кв. м жилья. Два корпуса высотой 11-12 этажей расположатся на закрытой охраняемой территории.

В составе комплекса для жильцов также предусмотрен встроенно-пристроенный детский сад на 75 мест – его помещение уже построено. А также подземный паркинг на 347 автомобилей. На первых этажах жилых корпусов есть коммерческие помещения.

В каждой квартире будет установлена автоматическая система сбора показаний счетчиков и система «Умный дом».

Всего в проекте 762 квартиры – от студий до 4-комнатных, в том числе с европланировками.

Плановый срок окончания строительства – IV квартал 2020 года.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте наш.дом.рф