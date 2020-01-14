В Петербурге вынесли приговор любителям антиквариата и икон. Контрабандисты получили условные сроки

Василеостровский районный суд огласил приговор по делу контрабандистов Дениса Власова и Ирины Бондарь, которые с июля по сентябрь 2014 года вывезли из страны старинную мебель, картины и иконы больше чем на 340 тысяч рублей. Как 14 января сообщает объединённая пресс-служба городских судов, мужчина получил четыре года условно, его сподвижница – три.

Напарники скупали антиквариат и искали желающих приобрести культурные ценности в группе «ВКонтакте» и на Аvitо. Действовали через компанию «Брокант», занимающуюся торговлей старинными изделиями. (Дело генерального директора фирмы Олега Виноградова выделено в отдельное производство.) За несколько месяцев фигуранты перевезли ценности на сотни тысяч рублей через границы с Финляндией, Белоруссией и Казахстаном, декларируя их как товары для личных нужд.

Все культурные ценности суд обратил в доход государства, Власова обязали выплатить 150 тысяч рублей штрафа.



