Nissan обвинил журналистов в спекуляциях и заверил, что не бросит Renault

Концерн Nissan опроверг слухи о планах по выходу из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Наоборот, японский автопроизводитель заявил, что именно в сотрудничестве в рамках альянса видит залог своего успешного развития, повышения конкурентоспособности и роста доходов.

В опубликованном 14 декабря пресс-релизе Nissan назвал «спекулятивными» сообщения прессы о подготовке планов выхода из альянса с Renault и заверил, что «никоим образом не рассматривает» возможность разрыва связей с партнерами. Более того, в рамках созданного в марте прошлого года операционного совета альянса достигнуто соглашение о «повышении эффективности работы альянса в интересах компаний-членов» с целью «максимизировать вклад альянса в стратегические планы и операционные прибыли каждой из компаний».

Впрочем, СМИ не раз отмечали, что подобные заявления делались неоднократно, но настоящего тесного сотрудничества за 20 лет существования альянса так и не было достигнуто. Более того, хрупкое равновесие между французской и японской частью во многом держалось на фигуре Карлоса Гона, и с его устранением союз столь далеких автомобильных компаний начал трещать по швам. В последние дни в СМИ появились сообщения о планируемом выходе японской компании из альянса, правда, они не содержали официальных заявлений Nissan или Renault, а основывались на информации анонимных источников.







