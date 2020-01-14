Чилийский лосось уплывет обратно. Крупную партию рыбы не пустили в Петербург

Два десятка тонн мороженой рыбы с другого конца света не пустили в Петербург. Груз был в пути с осени, теперь ему предстоит такой же путь назад. А все из-за вопросов к поставщику.

Как сообщило 14 января управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в морском порту задержали 19,2 тонны лосося, прибывших на теплоходе из провинции Магальянес на юге Чили. Ветеринарный сертификат на рыбу выдан в конце ноября 2019 года, в период, когда были введены ограничения на поставку в РФ продукции с предприятия-изготовителя рыбы. Крупную партию лосося вернут в Чили.



