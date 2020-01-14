В Иране пообещали больше не сбивать самолеты. «Аэрофлот» на всякий случай решил летать в Тегеран только днем
Президент исламской республики Хасан Рухани заявил, что «непростительная ошибка» со сбитым Boeing «Международных авиалиний Украины» не должна повториться.
«Вооруженные силы Ирана, признающие свою ошибку, стали хорошим первым шагом... Мы должны заверить народ, что такого больше не повторится», – цитирует 14 января заявление иранского лидера Reuters.
По его словам, иранская сторона «накажет всех», кто причастен к совершению этой «непростительной ошибки». На фоне выступления президента иранские следователи, по сообщениям СМИ, арестовали несколько человек, причастных к авиакатастрофе.
Министр иностранных дел России заявил, что его ведомство самостоятельно не решает вопросы о безопасности полетов.
«Аэрофлот», я слышал, самостоятельно принял решение перевести полеты в Иран, по-моему, на дневное время. Здесь никаких нет секретов», – цитирует Сергея Лаврова РИА Новости.
Справка:
8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты. Иран признал свою ошибку.