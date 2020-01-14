В Иране пообещали больше не сбивать самолеты. «Аэрофлот» на всякий случай решил летать в Тегеран только днем

Президент исламской республики Хасан Рухани заявил, что «непростительная ошибка» со сбитым Boeing «Международных авиалиний Украины» не должна повториться.

«Вооруженные силы Ирана, признающие свою ошибку, стали хорошим первым шагом... Мы должны заверить народ, что такого больше не повторится», – цитирует 14 января заявление иранского лидера Reuters.

По его словам, иранская сторона «накажет всех», кто причастен к совершению этой «непростительной ошибки». На фоне выступления президента иранские следователи, по сообщениям СМИ, арестовали несколько человек, причастных к авиакатастрофе.

Министр иностранных дел России заявил, что его ведомство самостоятельно не решает вопросы о безопасности полетов.





