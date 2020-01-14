Встреча «корейцев» помешала автомобилистам перебраться в центр через Большеохтинский мост

На подъездах к Большеохтинскому мосту со стороны Красногвардейского района и так всегда очень плотно по утрам, а сейчас движение там затрудняет ДТП.

На Красногвардейской площади столкнулись три легковые машины корейских автопроизводителей: «Хёндэ Солярис» сервиса Uber, «Хёндэ Гетц» и «КИА Рио», сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, авария обошлась без пострадавших.

На Среднеохтинском проспекте перед местом ДТП наблюдается плотная пробка длиной около 600 метров.





В целом дороги Петербурга сейчас относительно свободны – «зелёные» 3 балла. Максимум утром 14 января составил 5 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера и чем обычно, сообщают «Яндекс.Пробки». Наиболее загруженными магистралями стали Московское шоссе в центр (7 баллов), Витебский проспект в центр (7 баллов), проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр (7 баллов).



