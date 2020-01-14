Похитители на микроавтобусе увезли предпринимателя с Просвещения. Угрозы в заброшке денег не принесли

В Выборгском районе Петербурга похитили человека, развернув целую спецоперацию. Преступники сделали всё по канонам кино: напали на мужчину впятером, натянули на глаза шапку, подогнали микроавтобус и устроили допрос в заброшке. И всё же в результате получили не деньги, а жалобу в полицию.

Как стало известно «Фонтанке», несколько человек окружили жителя дома на проспекте Просвещения, 23, вечером 13 января и усадили его в машину. Глаза жертвы предусмотрительно закрыли, а когда сняли повязку, мужчина понял, что дальнейший разговор пройдёт в каком-то заброшенном здании. С предпринимателя, недавно ликвидировавшего своё ИП, требовали деньги, угрожали, били и предупреждали, чтобы не ходил в полицию. Наличку и карточки получить не удалось: помимо двух мобильных телефонов, потребовать с человека оказалось нечего.

Незнакомцев мужчина слушать не стал и, как только оказался в такси, попросил отвезти его в ближайший отдел полиции на Швейцарской улице, 17.

В Выборгском районе перед Новым годом, напомним, похитили 22-летнего работника мясокомбината. Рот ему заклеили пластырем и затолкали в машину на глазах у прохожих.



