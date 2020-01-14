Ставки по ипотеке в РФ обновили исторический минимум

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Ряд российских банков в очередной раз снизили процентную ставку на квартиры в новостройках. Теперь кредит на приобретение жилья можно взять в среднем под 9% годовых и даже меньше.

«Процентные ставки по ипотеке сегодня – это исторический минимум в нашей стране. Вероятно, россияне будут чаще решаться улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки, и больше семей сможет позволить себе собственное жильё», – считает специалист по ипотеке строительной компании «Терминал-Ресурс» Светлана Васильева.

Застройщик «Терминал-Ресурс» ведёт комплексное освоение территории в Пушкинском районе и сотрудничает с двенадцатью крупными банками, осуществляющими ипотечное кредитование. За несколько лет вдоль Петербургского шоссе появился новый современный микрорайон. Проект «На Царскосельских холмах» развивается на площади 316 га. Пять построенных жилых комплексов «Образцовые кварталы» одобрены для заключения договоров купли-продажи. Шестой жилой комплекс находится на завершающей стадии строительства – в нём возможно приобретение квартир по договору долевого участия за собственные средства или с помощью ипотеки. Покупателю остаётся получить личное одобрение и заключить договор с застройщиком. Добросовестное исполнение строителями своих обязательств как перед покупателями, так и перед финансовыми партнёрами гарантирует надёжное взаимовыгодное сотрудничество.

Выбрать банк, сделать расчёт, подготовить пакет документов на одобрение ипотеки можно в отделе продаж застройщика.

Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с «Образцовыми кварталами»), СК «Терминал-Ресурс». Тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya