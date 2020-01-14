Семак рассказал, почему Краневиттер не поехал на сборы с «Зенитом»

Главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие полузащитника Матиаса Краневиттера на зимнем сборе.

«Он решает свои вопросы. Дальше — посмотрим. Он на связи и со мной, и с нашим руководством. Если у него будет вариант по поводу трудоустройства, то он им воспользуется. Что касается присоединения к нам, то на данный момент ждём новостей от его агента по тем вариантам, которые у него есть», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».







Краневиттер перешел в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за 8 млн. В сезоне 2019/20 футболист принял участие в четырех матчах. Контракт Матиаса с петербуржцами действует до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что Краневиттер перейдет в другой клуб.

Первый официальный матч «Зенит» проведет 29 февраля в Петербурге: в рамках РПЛ сине-бело-голубые сыграют против «Локомотива».

Напомним, что «Зенит» после 19 туров лидирует с отрывом в десять очков от второго места, которое занимает «Краснодар».



