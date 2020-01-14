Палата борьбы с коррупцией. Кудрин признал неснижающийся уровень коррупции в триллионы рублей

Глава российской Счетной палаты заявил, что ситуация с коррупцией в стране не улучшается, а его ведомству необходимы дополнительные полномочия.

«Коррупция пока не снижается <...> Я думаю, что этот ущерб может измеряться триллионами рублей», – заявил Алексей Кудрин в интервью РИА Новости.

По его словам, именно коррупция тормозит темпы экономического роста, увеличение доходов населения и инвестиции в экономику. Глава Счетной палаты полагает, что его ведомству нужно дать больше возможностей для работы, так как сейчас специалисты могут только выявлять нарушение и информировать об этом следователей.

«Нам были бы нужны некоторые полномочия использовать методы, которые позволили бы доказать или опровергнуть коррупцию или хотя бы подготовить более подробные материалы для правоохранительных органов», – отметил Кудрин.

Он рассказал, что в 2020-м проверки ждут Роскосмос, РЖД, «Газпром», Росавтодор, Росатом и другие компании. В прошлом году в бюджетной сфере аудиторы смогли выявить финансовых нарушений в 804 миллиарда рублей.



