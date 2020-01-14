Жительница Гатчины призналась оператору «112», что задушила мужа. Тот покушался на честь её дочери

Информацию об убийстве принял оператор службы «112» в ночь на 14 января в Ленобласти. Звонившая жительница Гатчины заявила, что задушила своего бывшего мужа, когда он пытался изнасиловать её 16-летнюю дочь.

По данным «Фонтанки», через десять минут в квартиру на проспекте 25 Октября прибыла оперативная группа следователей. Были сняты отпечатки пальцев. Орудие преступления – пояс – и одежда дочери изъяты в качестве вещественных доказательств.

Задушенный 33-летний мужчина ранее в сексуальных преступлениях не подозревался. Его 36-летняя экс-супруга находится в декретном отпуске и, по предварительным данным, еще не родила.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным издания 47News, следователь районного отдела СК Ленобласти опрашивает женщину.



