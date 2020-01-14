По резвому «Рендж Роверу», разогнавшемуся на КАД, полицейский выпустил 19 пуль

Два наряда ДПС преследовали чёрный «Рендж Ровер» в Петербурге и Ленобласти, погоня закончилась аварией. Полицейскому не хватило своих двух обойм, пришлось взять табельное оружие у напарника, а потом и побегать. Осмотрев под занавес машину, сотрудники ГИБДД поняли, что всё было не зря.

Как сообщает 47news, 14 января около 6 часов экипаж ГИБДД Пушкинского района Петербурга заметил на КАД в районе Дачного проспекта Range Rover, водитель которого лихо перестраивался из одной полосы в другую. Полицейские по громкой связи приказали ему остановиться, но он проигнорировал сигнал и нажал на газ. Съехав с КАД на Витебский проспект, нарушитель развернулся и направился в сторону области. К погоне присоединился наряд ДПС Московского района.

В итоге инспектор принял решение стрелять: один раз вверх, а затем по машине. Так он израсходовал 19 патронов. В обойме пистолета Макарова – восемь патронов, а обойм всего две, отмечает издание, поэтому три раза инспектор выстрелил из табельного оружия своего напарника, сидевшего за рулём служебного автомобиля.

На 30-м километре Московского шоссе «Рендж Ровер» уже на пробитых колёсах свернул в сторону Красного Бора и притормозил на подвернувшейся стоянке, но врезался в припаркованную там «Шкоду Октавию». После ДТП водитель выскочил из-за руля и побежал в лесополосу. Там полицейские его настигли.





Личность водителя установлена, ему 32 года. «Рендж Ровер» оказался угнанным, в нём нашли подменные регистрационные знаки, профессиональное устройство для безключевого запуска и так называемую глушилку.

Незадолго до этого, напомним, в южных пригородах Петербурга также с погоней ловили «Дэу Нексию». Остановил её дом, а водитель погиб в огне.



