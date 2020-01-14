План территории под развязку Московского шоссе и Дунайского проспекта спроектируют за полтора года

Комитет по градостроительству и архитектуре выпустил распоряжение о планировке территории под транспортную развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. Построить ее обещали до конца 2023 года.

Документ опубликован на сайте Смольного 14 января. Времени на разработку дали до 25 июня 2021 года.

Ранее комитет по госзаказу Петербурга разместил тендер на строительство развязки Московского шоссе с Дунайским проспектом. Начальная цена контракта – 8,1 млрд рублей. Подрядчика планируется определить 12 февраля 2020 года.

Объект находится в перечне строек, на которые федеральный бюджет намерен выделить средства в 2021–2022 годах.



