Спасти «Яндекс.Драйв»: петербуржец не дал угнать каршеринговую машину, пожертвовав телефоном

Пользователь сервиса аренды автомобилей «Яндекс.Драйв» спас от ночного угона каршеринговую «Ауди», а сам остался без смартфона.

По данным «Фонтанки», вечером 12 января 27-летнему мужчине пришло сообщение в мессенджере Telegram о том, что его аккаунт и арендованную машину украли. Молодой человек тут же выбежал на набережную Фонтанки, 89, где на тот момент должен был быть автомобиль, и увидел в салоне двоих.

Дальнейшие действия развивались стремительно: петербуржец решил не самовольничать, а стал действовать по инструкции «Яндекса». Включил телефонную видеокамеру и предложил неизвестным выйти из машины. Те так и поступили, но выхватили у него из рук смартфон. Решать, что же дальше, предпочли путём переговоров. Сели в салон, где горожанин объяснил новым знакомым, что уехать у них не получится: аккаунт уже заблокирован. Неудавшиеся угонщики согласились, что миссия, вероятно, провалена, попрощались и напоследок сказали, что телефон – так и быть – вернут: он лежит где-то на сиденье. Они ушли, в машине смартфона не оказалось.

Около четырёх утра 13 января горожанин обратился в полицию, рассказал обо всём и описал подозреваемых. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.



