Что осталось от «Жигулей» после лобового удара о почтовый фургон, показала омская ГИБДД. ДТП попало на видео

Водитель почтового фургона не смог уйти от столкновения с едущими ему в лоб «Жигулями». Смертельную аварию, случившуюся утром 14 января в Омске, зафиксировал видеорегистратор очевидца.

Как сообщает Госавтоинспекция Омской области, около 7 часов на Ленинградском проспекте столкнулись ВАЗ-2107 и фургон «Рено». Водитель ВАЗа (его личность устанавливается) от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

На записи регистратора ехавшей за «Рено» машины видно, что на встречную полосу выскочили «Жигули». Вероятно, водитель не справился с управлением. Мужчина, сидевший за рулём «Рено», был отпущен сразу после осмотра, отмечает NGS55.RU.







