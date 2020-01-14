В Петербурге задержан предполагаемый вор-сластёна. Чай с конфетками из «Перекрёстка» потянул на полтора миллиона

Полиция задержала рабочего, которого подозревают в крупной краже из распределительного центра «Перекрёстка». После него ретейлер недосчитался чая, кофе и сладостей на полмиллиона рублей.

По данным «Фонтанки», днём 13 января оперативниками уголовного розыска был задержан 49-летний гражданин Узбекистана. Он подозревается в том, что тремя днями ранее увёз в фургоне чая, кофе, печенья и шоколада на сумму 1 517 404 рубля с территории распределительного центра АО «Перекрёсток» на Московском шоссе.

Похищенного при задержании у мужчины не нашли. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.



