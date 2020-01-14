Стрельба в Пушкине: конфликт на Школьной улице закончился проникающим в грудь

Конфликт со стрельбой и взламыванием дверей в Пушкине закончился приездом полиции.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), около полуночи 13 января правоохранителям позвонил 48-летний житель дома на Школьной улице, 61, и сообщил, что знакомый его дочери ломится в квартиру с травматическим пистолетом. Стреляет.

Полицейские выехали на место и в час ночи 14 января вышли на след вероятного агрессора. На тот момент тот уже бросил попытки открыть дверь и скрылся, но успел ранить звонившего.

На улице Радищева, 21/9, задержали двоих – самого нападавшего и его товарища, их отвезли в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.





Жителю Пушкина, на которого напали мужчины, потребовалась медицинская помощь. Его госпитализировали с проникающим ранением груди.