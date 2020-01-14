«Нексия», скрываясь от ГИБДД, в Красном Селе врезалась в дом и сгорела. Водитель оказался в ловушке

Погоня за автомобилем под Петербургом закончилась трагически. Водитель не справился с управлением и погиб, спасти его полицейские не смогли.

Как сообщает 47news, 14 января около 2:30 в посёлке Ропша Ломоносовского района Ленинградской области сотрудники ДПС заметили подозрительную «Дэу Нексию». Водителю подали сигнал остановиться, но он только прибавил скорость.

Минут через пятнадцать, уже в Красном Селе, то есть на территории Петербурга, «Нэксия» вылетела с дороги, пробила забор и врезалась в дом на улице Свободы – на глазах инспекторов ГИБДД. Полицейские подбежали к машине, чтобы перехватить водителя, но он выйти не мог: двери оказались заблокированы. И тут «Нексия» вспыхнула. Спасти водителя не удалось: пока вызывали подмогу и тушили, человек сгорел.





Фотографии с места ДТП очевидцы выложили в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте», отметив, что водитель «Нексии» пытался скрыться от ДПС.

Как выяснилось, за рулём находился 30-летний знакомый хозяина машины, иностранец. Он прибыл в Россию в 2017 году из Узбекистана и проживал здесь нелегально.