Ради экономического роста. Правительство готово отменить проверки компаний, использующих труд мигрантов

Уже осенью 2020 года правительство РФ собирается внести в Госдуму законопроект с предложением освободить от плановых проверок предприятия, привлекающие на работу мигрантов. Об этом 14 января сообщает газета «Известия».

Для внесения чиновники ждут сначала поправки с отказом от плановых проверок в сфере миграции индивидуальных предпринимателей и юридических лиц от МВД. Министерство, по предварительной информации, готово их внести лишь летом.

В кабинете министров считают, что освобождение от таких проверок будет способствовать экономическому росту страны, сообщает издание.

Однако в Госдуме, как отмечают «Известия», к инициативе отнеслись неоднозначно. Некоторые депутаты думают, что из-за нее граждане РФ могут лишиться рабочих мест, так как их труд обходится бизнесу дороже, чем работа мигрантов.



