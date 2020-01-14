Ломбард в Купчино посетил экстравагантный мужчина в маске и с ножом. Ушел с ложками и серебром

Разбойное нападение на ломбард расследуют в полиции Фрунзенского района Петербурга. Вечером 13 января в комиссионку ворвался человек в маске. Он связал сотрудника и унёс то, что ему приглянулось.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), налёт на точку в доме №43 по проспекту Славы был совершён около семи вечера в понедельник. Приехавшие на место патрульные выяснили, что в ломбард зашёл мужчина в чёрной балаклаве. Угрожая ножом, он связал работника скупки и сложил в сумку деньги, ложки, монеты, часы, серебряные изделия. Взяв то, что его интересовало, преступник скрылся.

Стоит отметить, что разбойник был одет ярко – чёрная куртка с жёлтыми молнией и капюшоном, лакированные остроносые ботинки. Возбуждено уголовное дело о разбое.



