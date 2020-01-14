Паркетник отправил легковую машину на встречку на Касимовской. На Северном каршеринг нашёл центр круга

Утреннюю пробку собрало ДТП на Касимовской улице во Фрунзенском районе Петербурга.

«Легковушка встала на поворот налево с Касимовской, а паркетник решил отправить легковушку на встречку. Удар был приличный», – рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По его словам, крупный транспорт, такой как автобусы и грузовики, вынужден выезжать на встречную полосу, чтобы объехать место аварии.

Вторая за ночь авария с каршеринговой машиной движение не затрудняет. Автомобиль, как и его собрат с улицы Типанова, вылетел на газон на Северной площади. На месте, по словам очевидца, уже работает эвакуатор.





Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

В целом на дорогах Петербурга утром 14 января свободнее, чем 13-го, – 5 баллов. Вчера в это время была «шестёрка» – максимум с начала года, она продержалась около получаса.