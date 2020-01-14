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Происшествия
14.01.2020 09:09
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Паркетник отправил легковую машину на встречку на Касимовской. На Северном каршеринг нашёл центр круга

Утреннюю пробку собрало ДТП на Касимовской улице во Фрунзенском районе Петербурга.

«Легковушка встала на поворот налево с Касимовской, а паркетник решил отправить легковушку на встречку. Удар был приличный», – рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По его словам, крупный транспорт, такой как автобусы и грузовики, вынужден выезжать на встречную полосу, чтобы объехать место аварии.

Паркетник отправил легковую машину на встречку на Касимовской. На Северном каршеринг нашёл центр круга

Вторая за ночь авария с каршеринговой машиной движение не затрудняет. Автомобиль, как и его собрат с улицы Типанова, вылетел на газон на Северной площади. На месте, по словам очевидца,  уже работает эвакуатор.


Паркетник отправил легковую машину на встречку на Касимовской. На Северном каршеринг нашёл центр круга

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

В целом на дорогах Петербурга утром 14 января свободнее, чем 13-го, – 5 баллов. Вчера в это время была «шестёрка» – максимум с начала года, она продержалась около получаса.

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