Мировой океан нагрелся до рекордного уровня, что привело к сильным штормам и росту количества наводнений

Американский ученые зафиксировали рекордный уровень нагрева мирового океана в 2019 году. Об этом пишет «Эхо Москвы» 14 января со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Полученные исследователями результаты говорят о том, что на скорость нагрева воды влияют накопления парниковых газов в атмосфере, и океан утепляется быстрыми темпами. Скорость этого процесса с 1987 по 2019 год была в 4,5 раза быстрее, чем с 1955 по 1986 год.

Это приводит к более сильным штормам, росту числа наводнений, засух и лесных пожаров, пишет. Исследователи предупреждают, что к концу столетия уровень океана поднимется на метр, из-за чего нужно будет переселить 150 млн. человек.







