«Если ты забыл, что надо жить каждый день как последний». Вокалист Animal Джаz попал в ДТП во время тура

Лидер петербургской группы Animal Джаz Александр «Михалыч» Красовицкий попал в ДТП по дороге на концерт в рамках тура проекта Zero People.

Об аварии, случившейся у посёлка Сурское в Ульяновской области, Красовицкий рассказал вечером 13 января в своём Instagram. Вместе со своим коллегой Александром Заранкиным он направлялся в Самару. Судя по всему, обошлось без травм.

«Если ты забыл, что надо жить каждый день как последний, тебе напомнят», – написал Красовицкий и попрощался с автомобилем.

Zero People – это сайд-проект музыкантов Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина. ДТП не помешало продолжению тура, 14 января состоится концерт в Самаре.



