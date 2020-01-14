США заявили о хакерской атаке Генштаба России на украинскую газовую компанию. Та фигурировала в теме импичмента Трампу

Об атаке на серверы газовой компании Burisma (Украина) заявили специалисты по кибербезопасности. В роли взломщиков видят россиян, в качестве мотива — политику, ведь в правлении компании состоял Хантер Байден – сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

О хакерской атаке 13 января сообщило издание The New York Times. По данным специалистов по кибербезопасности Area 1 Security (США), сервера Burisma пытались взломать в начале ноября, и это совпало с началом кампании в прессе, связанной с Байденом, Украиной и импичментом Трампу. Были ли попытки хакеров удачными, неизвестно. Эксперты считают, что взломщики могли собирать компромат на Байдена.

В Area 1 Security склонны считать, что за атакой стоят Главное управление Генерального штаба России и хакеры из группировки Fancy Bear. Они якобы использовали фишинговые электронные письма для получения доступа через дочерние компании Burisma.

Российские власти и представители Burisma предсказуемо не стали комментировать скандальную тему.



