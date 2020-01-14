США заявили о хакерской атаке Генштаба России на украинскую газовую компанию. Та фигурировала в теме импичмента Трампу
Об атаке на серверы газовой компании Burisma (Украина) заявили специалисты по кибербезопасности. В роли взломщиков видят россиян, в качестве мотива — политику, ведь в правлении компании состоял Хантер Байден – сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
О хакерской атаке 13 января сообщило издание The New York Times. По данным специалистов по кибербезопасности Area 1 Security (США), сервера Burisma пытались взломать в начале ноября, и это совпало с началом кампании в прессе, связанной с Байденом, Украиной и импичментом Трампу. Были ли попытки хакеров удачными, неизвестно. Эксперты считают, что взломщики могли собирать компромат на Байдена.
В Area 1 Security склонны считать, что за атакой стоят Главное управление Генерального штаба России и хакеры из группировки Fancy Bear. Они якобы использовали фишинговые электронные письма для получения доступа через дочерние компании Burisma.
Российские власти и представители Burisma предсказуемо не стали комментировать скандальную тему.
Справка:
Компания Burisma стала одной из тем беседы Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года. Американский лидер просил коллегу возобновить расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына основного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах. После публикации разговора спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру импичмента, так как в этой просьбе Трампа усмотрели давление на Зеленского в своих политических целях.