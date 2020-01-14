Вдохновенные брызги огня и чувственный фонтан искр запретят запускать у домов россиян

Госдума заявила о необходимости ввести запрет на использование пиротехники вблизи жилых домов и больниц. Об этом 14 января сообщает RT.

По данным издания, обращение с предложением в адрес главы МЧС РФ направил депутат нижней палаты парламента Евгений Фёдоров.

В письме законотворец говорит о необходимости запретить использовать фейерверки и петарды ближе, чем за 500 метров от жилых домов и больниц.

«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.











Сейчас по закону нельзя применять пиротехнические изделия внутри помещений, в том числе на балконах и лоджиях. Также запрет наложен на запуск фейерверков на территориях пожароопасных объектов, на сценических площадках, стадионах, на территориях национальных парков, заказников, заповедников, кладбищ, а также во время проведения митингов и демонстраций.

По данным МЧС, в эти новогодние праздники в России произошло более десяти пожаров в разных российских регионах из-за неосторожного обращения с петардами. В Петербурге от петард пострадали пятеро.

