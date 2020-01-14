Обычная петербургская зима с ветром, дождем и плюсом

Синоптики продолжают наблюдать самую теплую за последние годы зиму в Северной столице. Сегодня есть шанс уйти в минус, но не все в это верят.

Так по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха с ночной 0...+2 гр., днем продолжит рост в +1...+3 гр.

Вторник обещают преимущественно облачным, ветреным (местами до 6-11 метров в секунду с западного и юго-западного направления), возможен небольшой дождь.

Но некоторые прогнозисты верят, что к вечеру 14 января в городе температура может упасть до -1, что приведет к гололедице.





Атмосферное давление днем будет понижаться.



