Обычная петербургская зима с ветром, дождем и плюсом
Синоптики продолжают наблюдать самую теплую за последние годы зиму в Северной столице. Сегодня есть шанс уйти в минус, но не все в это верят.
Так по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха с ночной 0...+2 гр., днем продолжит рост в +1...+3 гр.
Вторник обещают преимущественно облачным, ветреным (местами до 6-11 метров в секунду с западного и юго-западного направления), возможен небольшой дождь.
Но некоторые прогнозисты верят, что к вечеру 14 января в городе температура может упасть до -1, что приведет к гололедице.
Атмосферное давление днем будет понижаться.