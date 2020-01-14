Снова автобус против пешехода. Мужчина на «Нарве» погиб на месте предыдущего смертельного ДТП

На трассе «Нарва», где в декабре за двое суток погибли три пешехода, снова смертельное ДТП. Случилось оно почти в том же месте, что и ДТП от 19 декабря. Мужчина был сбит автобусом – так же, как 18 декабря на «Нарве» и 7 января на «Скандинавии».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 13 января около 22:15 на 33-м километре дороги (Ломоносовский район), по предварительной информации, 40-летний водитель автобуса МАЗ совершил наезд на 39-летнего пешехода. Мужчина погиб.

ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Автобус ехал без пассажиров.

Напомним, на 34-м километре «Нарвы» 19 декабря 40-летний мужчина на Hyundai Solaris сбил насмерть молодую женщину. А перед этим неподалёку, на 47-м километре, женщина за рулём автобуса, направлявшегося из Петербурга в Таллин, совершила наезд на пожилого мужчину. Автобус, следовавший из Петербурга в Хельсинки, сбил молодого мужчину, военнослужащего, на автодороге «Скандинавия» 7 января.







