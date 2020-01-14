«Как будто не человек, а вещь». Виктора Бута перевели в спецблок для террористов

Россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме Мэрион, без объяснений перевели из зоны общего строгого режима в спецблок сверхстрогого режима, предназначенный для террористов. Об этом 14 января РИА Новостям сообщила его супруга Алла Бут.

«Виктор позвонил мне вчера вечером и сообщил, что в четверг без каких-либо объяснений, по прямому приказу из Вашингтона его перевели обратно в спецблок, где содержатся террористы, так называемый «Блок коммуникационного контроля», – сообщила агентству Бут.









По ей словам, когда мужс смог с ней связаться, то сообщил, что в прошлый четверг его вызвали к тюремному начальству и сообщили о переводе, предложив собрать минимум личных вещей.

«Это какое-то нечеловеческое отношение. В ноябре речь шла о вероятном переводе Виктора в другую тюрьму стандартного общего режима, а тут такое! Если это наказание за что-то, то Виктору должны были предоставить рапорт о происшествии и сообщить причины наказания, как это было, когда его наказывали за выращивание чайного гриба и интервью российскому телеканалу RT. А тут – ни слова, ни звука. Как будто не человек, а вещь — вынули на время из коробочки, а потом решили положить обратно», – негодует супруга осужденного.



