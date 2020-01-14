Счетная палата нашла нарушений в бюджетной сфере на 800 млрд. Из них лишь 3 украдено

В 2019 году общий объем финансовых нарушений в бюджетной сфере по оценке аудиторов Счетной палаты составил 804 млрд руб. Об этом рассказал РИА Новости глава палаты Алексей Кудрин.

Как пишет агентство 14 января, треть нарушений — это ошибки бухгалтерского учета, которые, по словам Кудрина, исправляются по ходу проверок.

«Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями»,— добавил господин Кудрин. «По уголовным делам — это от силы до 2–3 млрд руб. в год, как правило, даже меньше»,— ответил глава Счетной палаты на вопрос об объемах воровства бюджетных денег.

Стоит отметить, что в 2018 году объем выявленных государственными аудиторами нарушений был в два раза меньше – 426 млрд руб. При этом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд руб. или на 22,1% по сравнению с 2017 годом.







