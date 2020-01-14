ОЖД: Сход вагонов на Сортировочной не повлиял на движение пассажирских поездов

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Восстановительные работы на станции «Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский» завершены. Об этом «Фонтанке» 14 января сообщили в пресс-службе ОЖД.

По данным компании, инцидент произошел 13 января около 21 часа, при производстве маневровых работ произошёл сход пяти вагонов.

«В результате произошедшего пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. На месте работал восстановительный поезд. Восстановительные работы завершены 14 января в 5:40», – уточнили в ОЖД.





На движение пассажирских и грузовых поездов ситуация не повлияла.

Как писала «Фонтанка» со ссылкой на транспортную полицию, в вагонах было дизельное топливо.



