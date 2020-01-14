Надо еще подумать. Командующий Ливийской Национальной армией Халифа Хафтар улетел из России, так и не подписав соглашение о перемирии

Позитивного решения ждут от покинувшего столицу России Хафтара российские переговорщики. Об этом пишет «Интерфакс» 14 января.

«Председатель правительства национального единства Ливии господин Сарадж и председатель государственного совета господин Мишри его только что подписали. Маршал Хафтар, командующий ливийской национальной армией, и председатель палаты депутатов в Тобруке господин Акила Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием», – сообщил журналистам ночью во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Примерно в тоже время делегация во главе с Хафтаром покинула Москву, не подписав соглашение о прекращении огня в Ливии. Но Лавров уверил, что есть надежды на позитивное решение по договору о мире.

Министр отметил, что российские представители продолжат оказывать сторонам содействие в реализации этих договоренностей.

Переговоры по Ливии началиьс утром 13 января в Москве. Сначала они проходили между главами внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. Позже к ним присоединились делегации противоборствующих ливийских сторон во главе с Сараджем и Хафтаром.



