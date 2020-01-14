На Заневском такси разбилось о Range Rover, на Типанова каршеринг вспахал газон

О двух ночных авариях в Петербурге – с каршерингом и с такси – сообщают очевидцы 14 января.

Одна из них – серьёзная. Такси и «Рендж Ровер» столкнулись на перекрёстке Заневского и Новочеркасского проспектов. В такси пострадал пассажир, рассказывает подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах с места аварии видно, что человек сидит в пассажирском кресле.





Каршеринговый «Рено Каптюр» вылетел на газон на Т-образном перекрёстке «кармана» Витебского проспекта и улицы Типанова, снеся столб. В салоне сработали подушки безопасности. О водителе очевидцу из «ДТП и ЧП», видимо, ничего не известно.

ДТП с автомобилями каршеринга и такси традиционно вызывают среди автомобилистов повышенный интерес: водители таких машин считаются менее аккуратными, чем люди, которые ездят на своём личном транспорте. Статистика, впрочем, это мнение опровергает. Безответственность временных водителей – миф.