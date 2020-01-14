А тебе, лысый, я кредит не дам. Больше половины россиян, желающих взять у банков взаймы в 2019 году, получили отказ

Доля одобренных кредитных заявок упала до минимума за два года. Как сообщает 14 января РБК, в 2019 году российские банки одобрили лишь 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов.

Как следует из данных Национального бюро кредитных историй, самое заметное снижение произошло перед новогодними праздниками, когда традиционно растут выдачи ссуд:

«Так, в декабре доля подтвержденных кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в бюро. В 2018 году средний уровень одобрения ссуд составлял 41%».







Банки стали реже одобрять ипотеку, автокредиты и ссуды наличными. Но минимум, который был в 2015 году, еще не достигнут.





Среди заявок, которые банки все таки одобряют, преобладают заявки на ипотеку. В 2019 году банки одобрили 65,6% обращений за этим видом кредита. А вот наименьшее количество одобренных банками у автокредитов. Уровень одобрения по этому продукту за год упал на 7,2 п.п., до 43,5%.

В первую очередь, по данным изданий, банки стали осторожнее из-за действий ЦБ, который с 1 октября требует от банков и микрофинансовых компаний рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 тыс. руб.

Многие игроки финансового рынка и сами постепенно «закручивают гайки» для новых клиентов и концентрируются на работе с существующей клиентской базой.



