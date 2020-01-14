Ученые выяснили, когда наступает «пик несчастья» в России. Позже, чем в США и Японии

Исследователи Национального бюро экономических исследований вычислили самый «несчастливый» возраст в России и других развивающихся странах. Он, как пишут РИА Новости, составляет 48,2 года.

Счастье жителей 132 стран мира в виде U-образной кривой изобразил автор исследования Дэвид Бланчфлауэр. На ней самая низкая точка показывает наиболее несчастный возраст.

«Для каждого государства этот момент наступал в среднем возрасте, вне зависимости от уровня дохода и продолжительности жизни. В работе рассматривались, в частности, 95 развивающихся стран, включая Россию, Китай, Бразилию, Израиль, Южную Корею. Для каждых из 48,2 года называются возрастом, в который в среднем наступает «пик несчастья», – сообщает агентство.







А вот для 37 развитых стран, которыми в исследовании признаны государства Евросоюза, США, Канада, Австралия, Швейцария, Норвегия и Япония, самый несчастный возраст в среднем наступает раньше на год – в 47,2 года.







