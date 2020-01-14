Происшествия
Цистерны с топливом сошли с рельс на станции в Петербурге. Их укрепили табуретками
С часу ночи сотрудники аварийных бригад проводят работы на станции «Сортировочная». Там, по данным очевидцев, сошли с рельс несколько вагонов, предположительно с топливом.
О ЧП «Фонтанке» около половины второго ночи писали свидетели схода. По их данным, речь шла о четырех цистернах.
Фото инцидента появились в сообществе «ДТП и ЧП». На них видно, что одну из цистерн «укрепили» табуреткой.
Как сообщили «Фонтанке» в УТ МВД по СЗФО, в вагонах, которых было пять, а не четыре, находилось дизельное топливо. Розлива и пострадавших в результате ЧП нет.
«Фонтанка» уточняет обстоятельства ЧП.