Цистерны с топливом сошли с рельс на станции в Петербурге. Их укрепили табуретками

С часу ночи сотрудники аварийных бригад проводят работы на станции «Сортировочная». Там, по данным очевидцев, сошли с рельс несколько вагонов, предположительно с топливом.

О ЧП «Фонтанке» около половины второго ночи писали свидетели схода. По их данным, речь шла о четырех цистернах.

Фото инцидента появились в сообществе «ДТП и ЧП». На них видно, что одну из цистерн «укрепили» табуреткой.





Как сообщили «Фонтанке» в УТ МВД по СЗФО, в вагонах, которых было пять, а не четыре, находилось дизельное топливо. Розлива и пострадавших в результате ЧП нет.

«Фонтанка» уточняет обстоятельства ЧП.



