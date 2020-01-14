Голод быстрее «Почты России». Православный бизнесмен из Петербурга перешел на трехразовое питание в СИЗО, не успев исхудать

Объявивший голодовку в знак протеста по поводу уголовного преследования предприниматель Сергей Егоров прекратил самоистязание и перешел на привычный прием пищи. Его акция продлилась несколько дней и закончилась еще до того, как письмо отчаяния «Почта России» доставила на волю.

О нормальном питании Егорова «Фонтанке» сообщила пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: "По состоянию на 13 января гражданин наравне с другими лицами, содержащимися в СИЗО-1, принимает пищу, согласно распорядка дня учреждения. Кроме того, он имеет возможность получения посылок и передач с продуктами питания и приобретения товаров в магазине. Ранее подследственный действительно предпринимал попытку отказа от пищи".

Егоров подал начальнику Крестов заявление о голодовке 20 декабря. Встречную бумагу – о снятии голодовки – он подал через несколько дней, уточнили в пресс-службе ведомства.

В редакцию «Фонтанки» 13 января пришло письмо от Егорова, в котором он сообщал о голодовке и называл ее причины: «Усматриваю месть группы госчиновников, недовольных моей активностью по консолидации православного сообщества Петербурга и Москвы, попытки выдвинуться кандидатом на выборах президента РФ и историю с возвращением Исаакиевского собора».

Предприниматель возглавляет фонд возрождения христианских ценностей «Священная лига Святого Георгия». В январе 2018 года он, по версии следствия, вооруженный пистолетом и ножом пытался убить своих сотрудниц. Они якобы недостаточно агрессивно выгоняли арендаторов из бизнес-центра «Ладога», который обвиняемый планировал оборудовать под хостел к ЧМ-2018 и высшее учебное заведение богословской направленности «Византийская академия». После возбуждения дела Егорова попросили из епархиального совета православных объединений.



