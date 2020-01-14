«Юлмарт» снова банкрот. Новая операционная компания ретейлера просит признать ее несостоятельной

ООО «Юлмаркет», которое с 2017 года является операционной компанией ретейлера «Юлмарт», подало заявление о собственном банкротстве, следует из картотеки Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. По данным СПАРК, за 2019 год к компании было подано 92 иска на сумму 534,5 млн рублей.

О финансовых проблемах ретейлера ранее подробно писала «Фонтанка». Накануне Нового года ретейлер закрыл большинство торговых точек. Так, по данным сайта «Юлмарта», сейчас работает только собственный центр на Пулковском шоссе и партнерские пункты выдачи. При этом покупатели жалуются на то, что компания еще до каникул перестала выдавать заказы, в том числе предоплаченные, телефон службы поддержки перестал работать.

При этом инфраструктра компании используется для оказания логистических услуг другим игрокам.

Банкротство операционной компании не новая ситуация для «Юлмарта». В 2017 году ретейлер, получивший вал претензий, предложил своим поставщикам перевести договоры на новое юрлицо – ООО «Юлмаркет», тогда как прежняя операционная компания НАО «Юлмарт», обремененная долгами, продолжила перипетии в арбитраже.

Источником финансовых проблем «Юлмарта», еще три года назад носившего титул крупнейшего в России онлайн-ретейлера, стал акционерный конфликт. В 2016 году мажоритарные акционеры Дмитрий Костыгин и Август Мейер не сошлись с миноритарием Михаилом Васинкевичем во взгляде на развитие сети. Васинкевич призвал на помощь «А1» – юридический спецназ могущественной «Альфа-Групп». Атака не увенчалась успехом, после чего в битву за «Юлмарт» вступил финасовый гигант Сбербанк, потребовав долг в 1 млрд рублей. Тот же заём стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Костыгина осенью 2017 года. Предпринимателю удалось выйти на свободу под залог, но договориться с другими акционерами и кредиторами все еще не получилось.



