Нападение на прохожих в Колорадо-Спрингс. Злодей ранил ножом восьмерых

Злоумышленник ранил холодным оружием восьмерых человек в американском штате Колорадо и был схвачен, сообщаете полиции города Колорадо-Спрингс.

Eight victims were stabbed at various locations from near 8th Street and Limit to American the Beautiful Park to downtown Colorado Springs. The suspect was taken into custody near Tejon and Boulder Streets. Police Blotter #27560 https://t.co/CjbvRoi0Lc

— Colorado Springs Police (@CSPDPIO) 13 января 2020 г.