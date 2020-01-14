Нападение на прохожих в Колорадо-Спрингс. Злодей ранил ножом восьмерых

Злоумышленник ранил холодным оружием восьмерых человек в американском штате Колорадо и был схвачен, сообщаете полиции города Колорадо-Спрингс.

Eight victims were stabbed at various locations from near 8th Street and Limit to American the Beautiful Park to downtown Colorado Springs. The suspect was taken into custody near Tejon and Boulder Streets. Police Blotter #27560 https://t.co/CjbvRoi0Lc — Colorado Springs Police (@CSPDPIO) 13 января 2020 г.

Злодей нападал на людей в трех различных районах города и был задержан самими пострадавшими. "Мужчина взят под стражу и больше не представляет опасности для общества. Восемь пострадавших доставлены в больницы для оказания медицинской помощи в связи с ранами, нанесенными острым режущим предметом", – информировали органы правопорядка.

"Нападения, как представляется, были совершены без какой-либо системы, данных о том, что подозреваемый и его жертвы были знакомы, не имеется", – добавила полиция. Она обещала опубликовать имя и фамилию, а также фотографию нападавшего позднее.



