Путин рассказал Меркель об успехах в переговорах о мире в Ливии. Берлин готов их развить

По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщила вечером 13 января пресс-служба Кремля

"Обсуждался ход подготовки к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию. Владимир Путин также проинформировал Ангелу Меркель о московской встрече с участием лидеров сторон конфликта в Ливии", – говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что одна из сторон ливийского конфликта уже подписала мирный договор. Глава базирующегося в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж по итогам переговоров в Москве подписал соглашение, направленное на урегулирование конфликта, сказал он. По словам Лаврова, главный оппонент Сарраджа, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар взял время на размышления до утра, но рассматривает это соглашение в позитивном ключе.

Ранее глава МИД ФРГ Штеффен Зайберт заявил о том, что в Берлине ведется подготовка конференции по Ливии, но дату не назвал. Но представители президента Турции Эрдогана просказались, что он собирается на конференцию в столицу Германии 19 января.



