Лавров: Саррадж подписал мирный договор. Дело за Хафтаром
Глава базирующегося в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж по итогам переговоров в Москве подписал соглашение, направленное на урегулирование конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров вечером 13 января после переговоров с турецким коллегой.
Его главный оппонент, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, хотя и взял время на размышления, но рассматривает это соглашение в позитивном ключе, добавил Лавров. "Командующий Ливийской национальной армией маршал Хафтар и Председатель Палаты депутатов Ливии в Тобруке Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием. Надеюсь, что это решение будет позитивным", – заявил Лавров.
Ранее СМИ сообщали о срыве переговоров Хафтара и Сарраджа в Москве, однако оказалось, что они просто не вели двустороннего диалога.
Справка:
В 2011 году при военной поддержке ряда стран НАТО и их союзников правительство Муаммара Каддафи в Ливии было свергнуто, а сам лидер казнен. Осенью 2012 года при проамериканском правительстве снова начались волнения, и в Бенгази убили американского посла.
Страна остается раздробленной на части. После смерти Каддафи функционируют фактически два правительства. Так называемое правительство национального единства представляет Файез аль-Саррадж, которого поддерживает ООН, а Ливийской национальной армией руководит фельдмаршал Халиф Хафтар. О своих политических амбициях заявил и Каддафи-младший, который уже заручился поддержкой в Москве. Российский МИД неоднократно подчеркивал свои хорошие отношения со всеми сторонами.