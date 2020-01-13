Лавров: Саррадж подписал мирный договор. Дело за Хафтаром

Глава базирующегося в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж по итогам переговоров в Москве подписал соглашение, направленное на урегулирование конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров вечером 13 января после переговоров с турецким коллегой.

Его главный оппонент, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, хотя и взял время на размышления, но рассматривает это соглашение в позитивном ключе, добавил Лавров. "Командующий Ливийской национальной армией маршал Хафтар и Председатель Палаты депутатов Ливии в Тобруке Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием. Надеюсь, что это решение будет позитивным", – заявил Лавров.

Ранее СМИ сообщали о срыве переговоров Хафтара и Сарраджа в Москве, однако оказалось, что они просто не вели двустороннего диалога.



