Смольный сосчитал наркоманов и гомосексуалов. Измерения проводились в рамках профилактики ВИЧ-инфекции

«Оценочное число потребителей психо-активных веществ в нашем городе составляет 25 тысяч человек и мужчин, практикующих однополый секс, 10,5 тысяч человек», – такую цифру озвучил в ходе заседания малого правительства 13 января председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, выступая с докладом о профилактике распространения ВИЧ-инфекции в Петербурге.

Профилактическую работу, по словам главы ведомства, надлежит вести в ключевых группах населения, подверженных наибольшему риску. К таковым относятся «потребляющие инъекционные наркотики, занимающиеся коммерческим сексом и вступающие в гомосексуальные отношения», пояснил Лисовец.

Как именно Смольный делал подсчет числа людей, входящих в группы риска, глава комитета не пояснил. Но, вероятно, подсчет велся среди инфицированных. Дмитрий Лисовец также отметил роль некоммерческих организаций, сотрудники которых выходят в места встреч, пребывания, отдыха, работы целевой группы, раздают печатные материалы и средства предохранения, проводят индивидуальные консультации.

По данным комитета по здравоохранению, с момента выявления первого инфицированного ВИЧ в Петербурге зарегистрировано 59 077 пациентов, из них умерли 16 379 больных (40% – от последствий ВИЧ). Сейчас с ВИЧ в Петербурге живут 45 883 человека.



