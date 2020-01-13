Российские военные сообщили об атаке боевиков в Идлибе

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, в минувшее воскресенье предприняли атаку на позиции правительственных войск, которая была отбита, сообщает вечером 13 января российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

"12 января боевики из района Маар-Шамша предприняли атаку на позиции правительственных войск в направлении населенного пункта Джарджаназ. В нападении участвовало до 100 боевиков и пять пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Огнем из танков и стрелкового оружия подразделений сирийских правительственных сил атака была отбита", – говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 27 обстрелов со стороны вооруженных группировок, сообщает ЦПВС.

Об аналогичной атаке боевиков в направлении населенного пункта Джарджаназ, которая произошла 10 января, сообщалось в минувшую субботу. В нападении участвовало до 200 боевиков и 30 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Точечным огнем из танков и артиллерии сирийских правительственных сил атака была отбита.



