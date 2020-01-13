В «Столото» ответили на подозрения в нечестном розыгрыша миллиарда. Процесс контролирует Министерство спорта

Подтасовать выигрышную комбинацию при розыгрыше невозможно. Об этом заявили в PR-службе «Столото» в ответ на подозрения в мошенничестве при проведении новогодней лотереи.

«Розыгрыш проходил в прямом эфире на телеканале НТВ. Свидетелем розыгрыша было порядка 8.5 миллионов человек. Бочонки были перемешаны и вытягивались из мешка в случайном порядке. В вытягивании бочонков помимо ведущего Михаила Борисова также участвовали приглашенные гости – певица Елка, певец Алексей Воробьев. Результаты розыгрыша подтверждены членами тиражной комиссии», — отметили в PR-службе.

По информации «Столото», лотерейный билет подделать невозможно, так как он обладает уровнями защиты аналогичными с теми, что используются для денежных знаков. Выигрышный билет 1316-го тиража «Русского лото» был приобретен 13 декабря 2019 года в 18:53 в магазине сети «Глобус» в селе Юдино Одинцовского района Московской области. «В любом розыгрыше, включая новогодний тираж, участвуют только билеты, присутствующие в базе на момент закрытия продаж. Внесение изменений в базу невозможно, это контролируется независимой системой контроля, установленной у организатора лотерей – Министерства спорта РФ», — добавили в «Столото».

Ранее московский адвокат Александр Сергеев обратился в налоговую службу с требованием проверить честность новогоднего розыгрыша. Куш в миллиард рублей, по его мнению, мог достаться аффелированным людям.



