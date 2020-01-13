Елизавета II поддержала решение внука Гарри жить свободно и не в Англии

Старейший монарх планеты королева Великобритании Елизавета II поддержала решение своего внука принца Гарри и его супруги актрисы Меган Маркл в их решении начать "новую жизнь", отказавшись от статуса старших членов королевской семьи, соответствующее заявление распространил вечером 13 января Букингемский дворец.

"Сегодня у моей семьи состоялась очень конструктивная дискуссия по поводу будущего моего внука и его семьи. Моя семья и я сама полностью поддерживаем Гарри и Меган в их желании создать себе новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы и предпочли, чтобы они на постоянной основе оставались исполняющими свои обязанности членами королевской фамилии, мы уважаем и понимаем их желание вести более независимую жизнь в качестве самостоятельной семьи, при этом оставаясь ценной частью моей семьи", – говорится в заявлении королевы.

«Гарри и Меган заявили, что они не хотят жить на государственные средства, строя свою новою жизнь. В связи с этим мы договорились о переходном периоде, в ходе которого Суссекские будут проводить время в Канаде и Соединенном королевстве», — добавила королева. Сколько продлится этот период – неизвестно.

"Моей семье предстоит решить сложные вопросы, впереди еще много работы, однако я попросила о том, чтобы окончательные решения были приняты в течение ближайших дней", – говорится в конце заявления королевы.





Во встрече в Сандрингемском дворце, помимо королевы Елизаветы II и ее внука принца Гарри, принимали участие отец Гарри принц Уэльский и его старший брат принц Уильям. Предполагалось, что супруга Гарри Меган примет участие в разговоре по телефону.

Вечером 8 января принц Гарри и его супруга Меган, герцог и герцогиня Суссекские объявили о том, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая, впрочем, выполнять обязанности членов королевской семьи. Кроме того, они сообщили, что намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Меган Маркл ранее заявила о том, что уже нашла работу и будет жить в Канаде до конца срока президентства Дональда Трампа, а затем хотела бы переехать в Лос-Анджелес.