Родственники убитых в ЦАР журналистов заявили, что не верят версии Следственного комитета об ограблении

Версию Следственного комитета об убийстве российских журналистов в Африке из-за ограбления подвергли критике родственники погибших. Комментарий специального корреспондента Ирины Гордиенко, бывшей жены Орхана Джемаля опубликован на сайте «Новой газеты» 13 января.

Гордиенко отмечает, что ведомство не представило никаких доказательств своей версии. «Я лично как потерпевшая подавала ходатайство о приобщении данных [из расследования центра «Досье»], и это ходатайство частично было удовлетворено. Следственный комитет предпочитает этого не замечать, для них этого не существует. Вместо этого они говорят, что были сделаны запросы, тела были доставлены», — сказала Гордиенко.

В ролике также приводится комментарий Александра Радченко, отца погибшего Кирилла Радченко, по словам которого, одежда убитых журналистов оказалась уничтожена, поэтому провести баллистическую экспертизу невозможно.

«Следователи, которые поехали в ЦАР, они не изучили тех документов, которые были получены до их отъезда. Этот свидетель, водитель Бьенвеню Дувокама уже тогда врал и это было заметно. Следователь ЦАР сформулировал, что убийство готовилось, фактически там была засада. А наши власти говорили только о том, что ограбили и убили. Гораздо важнее работать в окружении тех лиц, которые причастны, к которым тянутся ниточки», — отметил Радченко.





Заместитель председателя Следкома России Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» заявил, что Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты в Африке местными жителями, решившими их ограбить.

Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в июле 2018 в ЦАР во время подготовки документального фильма о работе частной военной компании «Вагнер» в африке по заказу медиа-проекта «Центр управления расследованиями» Михаила Ходорковского. Сразу после смерти журналистов Ходорковский закрыл Центр управления расследованиями и нанял расследовательскую команду, которая должна была заняться поисками убийц. 30 июля прошлого года другой проект Ходорковского – центр «Досье» – сообщил итоги своего расследования трагедии в ЦАР, где привел доказательства, что убийство журналистов было спланировано заранее.

Свою версию произошедшего представила и «Фонтанка», корреспондент которой побывал на месте гибели коллег.