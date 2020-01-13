Бывшего директора Александринки банкротят за долг 780 тысяч евро

Заслуженный работник культуры и предприниматель Григорий Попов стал кандидатом на личное банкротство. Претензии к нему подала компания, поставлявшая товар скандально известному подрядчику «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ).

Как стало известно «Фонтанке» 13 января, с иском о признании Попова банкротом в Арбитражный суд Петербурга и области обратилась местная компания «Хорд». В ноябре 2015 года она заключила с ТДМ договор поставки. Попов, занимавший в то время должность советника худрука Театра Европы Льва Додина, выступил поручителем.

Деньги компания не вернула, «Хорд» подал иск к Попову в Ленинский райсуд о взыскании 780 тысяч евро, или более 50 млн рублей. Стороны заключили в 2016 году мировое соглашение. Попов проигнорировал выплату. По делу о банкротстве назначен финансовый управляющий, его отчет назначен на 14 апреля 2020-го.

Попов регулярно выступал поручителем в договорах «Театрально-декорационных мастерских». Как писала «Фонтанка», к октябрю 2019 года за ним числился долг 632 млн рублей, за компанией – почти миллиард.

Попов проходит по делу бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, обвиняется в особо крупном мошенничестве. В другом деле, о хищениях на строительстве новой сцены Театра Европы, Попов значится главным свидетелем. Основной фигурант этого дела, предприниматель Максим Корнеев, считает, что работник культуры должен сидеть рядом с ним.



