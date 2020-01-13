МИД РФ оценил решение Варшавы не праздновать юбилей освобождения от фашистов

Официальный представитель МИД Мария РФ Мария Захарова высказалась по поводу решения властей столицы Польши не праздновать юбилей освобождения от фашистов, она назвала позицию польских коллег очевидной тенденцией.

"Я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?" — написала она вечером 13 января в фейсбуке. "Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье", — добавила она.

Семнадцатое января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции. При освобождении Польши погибли около 600 тысяч бойцов Красной Армии.

Представитель пресс-службы города ранее сообщила российским СМИ о том, что Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, однако в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами с целью отметить эту дату".



