Миллиард по расчёту. Лотерею «Столото» заподозрили в нечестности

Московский адвокат обратился в налоговую службу с требованием проверить честность новогодней лотереи «Столото». Заявление Александра Сергеева опубликовало издание «Подъём» 13 января.

В документе говорится, что результаты новогоднего розыгрыша якобы были известны заранее. Сама передача будто бы вышла не в прямом эфире, а в записи, а крупные суммы достались предположительно аффилированным лицам. Некоторые участники пожаловались, что не могут получить выигрыш из-за «системного сбоя».

Адвокат просит провести проверку, а в случае выявления состава преступления возбудить уголовное дело.

На сайте «Столото» указано, что победителем 1316-го тиража лотереи стала Надежда Бартош. Жительница Подмосковья получила один миллиард рублей.



